Vad gör en niqab med en kvinna?

Samara El-Maadidi hävdar med all rätt att hånskratt, mobbing eller attacker mot kvinnor som bär niqab är under all kritik. Alla har rätt i en demokrati att välja sin egen stil och klädsel.

Om det vore så enkelt. Sätt en niqab på en västerländsk vän eller kändis och väldigt mycket av det hon uttrycker går förlorat: Frisyr, glasögon, läppstiftsfärg, jacka och längd på kjol eller grad av åtsmitande byxor ger oss ett budskap; hon talar om vem hon är eller vill vara.

Det är inte enbart ögonen vi förmedlar ett budskap med. Det vet varje psykoterapeut. Kroppshållning, andning och hur man håller armar och fingrar eller ben för den delen – allt förmedlar ett budskap.

Ett ansikte är unikt. Det kommunicerar på ett helt personligt sätt. En muskel kring munnen, en näsvinge som vibrerar har ett budskap som våra fantastiska hjärnor noterar nanosekundsnabbt.

De som skapar ansiktsavläsande kameror vet hur avgörande ansiktet är: en projektor kan skapa en 3d-avläsning med över 300 000 punkter. Allt detta bortser skribenten ifrån.

En klädsel är ofta även en symbol. Vare sig jag ser en huvudduk av något slag eller en niqab eller burka vet jag att detta är en muslim. Med islam följer för oss i väst helt främmande värderingar. När människor helt felaktigt angriper muslimska uttryck bör man nog inse att det inte är klädseln i sig man blir förargad över, utan att man känner sig ifrågasatt själv. Angreppen vore färre om folk hade en starkare egen identitet. Där håller jag med skribenten. Den trygge tolererar lättare ”den andre”.

Vi har tagit emot en stor mängd muslimer i Sverige. Vi ska då visa respekt och ta hänsyn. Samtidigt kanske även muslimska kvinnor bör inse att med klädseln följer värderingar som är väsensskilda från vårt tänkande och land. Att kunna röra sin kropp fritt, att kunna cykla eller springa utan ett stort sjok av tyg ger oss en frihet vi inte hade för hundra år sedan. Vi uppskattar den. Att få ge uttryck för vår personlighet utan att vara rädda att vi frestar männen är en jämställdhet som vi värderar högt.

Till saken hör att i Koranen är varken ansiktsslöja (niqab) eller burka (burqu) nämnda.

Detta är traditionella kläder uppkomna i samhällen som på många plan och av många ses som föråldrade. Niqab och burka är inte neutrala. Då kan man heller inte förvänta sig en neutral reaktion.

Brith Aspenlind

Adjunkt i historia och religion