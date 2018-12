Polisen varnar för halka på skånska vägar

Det har blivit minusgrader i större delen av Skåne och polisen varnar för halkolyckor. Trafikverket varnar för mycket besvärligt väglag i nordvästra Skåne. Flera olyckor har orsakats av halka under söndagen och söndagskvällen.

– Behöver man inte använda bilen så ska man undvika det. Måste man köra så håll hastigheten och avstånden, säger Fredrik Bratt, presstalesperson vid polisen.

– Vi har haft flera olyckor i regionen under söndagen. Jag kan inte säga att alla beror på halka, men flera av olyckorna beror på det.

– Det är många som kör på vägarna som ska till släkt och vänner nu. Man ska uppvisa en stor försiktighet om man kör när det är sådant här väglag.

Halkolyckorna har fortsatt under kvällen, bland annat med en singelolycka E6.

Trafikverket varnar för mycket besvärligt väglag i nordvästra och för besvärligt väglag sydöstra Skåne.

Så här är läget på vägarna vid 18.40-tiden enligt Trafikverkets karta

Efter att snön töat under söndagen fryser det på. Under natten och julaftonsmorgonen väntas fortsatta minusgrader i Skåne och därför risk för besvärligt väglag.

– Det finns risk för halka så det gäller att ta det försiktigt i trafiken, säger Anette Levin, meteorolog på SMHI.

– Närmast kusten kan det tillfälligt gå upp till plus under julafton. Då finns risk att det blir halt när det åter fryser på under kvällen.

Prognosen pekar inte på att det blir någon nederbörd under kvällen och natten, inte heller under julafton.

Hur blir det med snön under julafton?

– Snön kommer troligtvis ligga kvar under morgonen och förmiddagen Sedan blir det nog töväder när det kommer in mildare luft, säger Anette Levin.