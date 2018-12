God konjunktur har pressat notan sedan 2015. Men flyktingar på väg ut i arbetslöshet kan bli dyrt för kommunen framöver, befarar politikerna i socialnämnden.

Kostnader för försörjningsstöd tillhör kommunens stora utgiftsposter. I Lund ökade kostnaden stadigt i många år, men 2015 bröts denna trend. För tre år sedan betalade kommunen ut cirka 115 miljoner kronor – i år väntas summan landa på cirka 107 miljoner.

Det är också färre och färre hushåll som behöver stödet. Dessutom ligger Lund lågt i förhållande till riksgenomsnittet: i landet som helhet får var femtionde person bidrag, i Lund är det var sjuttionde.

Mycket tyder dock på att det väntar bistrare – och mer kostsamma – tider framöver. En faktor är konjunkturen. Goda ekonomiska tider, vilket rått de senaste fem åren, varar sällan för alltid.

Ett annat och mer akut problem har sina rötter i flyktingvågen 2015. Efter beviljat uppehållstillstånd får flyktingar under två år etableringsersättning. Bidraget som ska stå för försörjningen under den tid det kan ta att få in en fot på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

Problemet är att etableringen – att skaffa ett jobb – ofta tar längre tid än så.

– Vi befarar att biståndet kommer att öka. Många av flyktingarna kommer förstås att klara sin försörjning, men de som inte klarar det kommer att behöva försörjningsstöd, säger Eva S Olsson (S), ordförande i socialnämnden.

Hur många det handlar om är svårt att säga. Någon statistik över hur många flyktingar i Lund som lämnar etableringsperioden, och när, har inte Försäkringskassan.

– Ser man på statistiken tar det åtminstone fyra eller fem år innan man får arbete, sedan etableringsstödet upphört. Och då hamnar vi i sitsen att det kommer att bli en ökning, konstaterar Göran Wallén (M), vice ordförande i socialnämnden.

På Socialförvaltningen försöker man nu utröna vilka kostnader det kan handla om. Den 10 januari ska kommunen träffa Arbetsförmedlingen för en första sondering.

– Vår uppfattning är att det inte kommer att innebära någon större förändring 2019. Det är ganska få som kom in så tidigt i etableringen. Från 2020 kan det däremot börja stiga, säger Ricardo Espinoza, verksamhetschef.

Prognoserna är svåra. Vilka flyktingar som får jobb beror på arbetsmarknaden, och huruvida kostnaderna hamnar i Lund beror på flyttmönster.

– Klart är att om vi misslyckas med att etablera den här stora gruppen på arbetsmarknaden så kommer det att bli konsekvenser för 2020, säger Ricardo Espinoza.

Det är en grannlaga uppgift. Förutsättningarna för att ta ett jobb högst skiftande i gruppen.

– Det finns de som har väldigt kort skolgång, eller som till och med är analfabeter. Då måste man nästan börja om från noll i Sverige innan man kan få ett jobb.