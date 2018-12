Nöje

Spacey svarar på anklagelser – som Underwood

Ännu en stämningsansökan för sexuella trakasserier har lämnats in mot skådespelaren Kevin Spacey. Denna gång svarar stjärnan själv – i en video där han träder in rollen som Frank Underwood från "House of cards". Se videon i artikeln nedan.

Kevin Spacey har anklagats av ett nyhetsankare på en lokal tv-kanal i Boston för att ha förgripit sig på hennes då 18-årige son 2016, skriver Boston Globe . Spacey påstås ha bjudit 18-åringen på drinkar på en bar och sedan tafsat på hans kön. Enligt åklagaren kommer skådespelaren att höras i början av januari och då få möjlighet att ta ställning till om han anser sig vara skyldig eller oskyldig.