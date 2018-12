Chow Yun Fat vill skänka sin förmögenhet

Skådespelaren Chow Yun Fat, 63, känd från "Crouching tiger hidden dragon" och tredje "Pirates of the Caribbean"-filmen, tänker lämna hela sin förmögenhet till välgörenhet när han väl gått bort. Han har gjort sig känd i hemstaden Hongkong, där klyftorna mellan fattiga och rika är stora, för att ofta åka kollektivt och köa för att köpa biljett till sina egna filmer, skriver The Guardian