Heinrich Böll BOKEN. En clowns åsikter. Översättning John W Walldén. Lindskog Förlag.

Frågar mig någon om de tio bästa böcker jag läst, blir en av dem sannolikt Heinrich Bölls roman "En clowns åsikter". Berättelsen om clownen Hans Schnier som förlorat sin tro, sin kärlek och sin förmåga att trollbinda publiken med halsbrytande pantomimer har aldrig upphört att fascinera mig.

Nu kommer "En clowns åsikter" i nyutgåva med ett alarmerande brandgult omslag och ett lika alarmerande budskap: Tro inte på några auktoriteter och allra minst på en så mäktig auktoritet som den katolska kyrkan.

Frågan är förstås hur en roman med ett så specifikt budskap och med så många år på nacken – den utkom första gången 1963 – lyckats bevara sin dragningskraft. Svaret är antagligen att "En clowns åsikter" inte i första hand handlar om katolska kyrkan utan om något mycket större och mer angeläget, som kärlek och svek, trohet och otrohet, frågor som romanen outtröttligt och med förtvivlad humor kretsar kring.

Hans Schnier växer upp i en förmögen protestantisk industrifamilj i Bonn strax efter andra världskriget. Hans mor har under kriget varit glödande nazist, medan hans fars främsta uppgift har varit att förvalta familjens brunkolsaktier. Hans Schnier själv är en konstnärssjäl som inte kan förlåta föräldrarna att de i krigets slutskede skickade ut hans syster Henriette att försvara "fäderneslandets heliga jord". Att hon omkommer när hon sköter en luftvärnskanon hör till de saker föräldrarna med all kraft förtränger, precis som det västtyska samhället under flera decennier förträngde sin skuld i Hitlertidens förbrytelser.

Hans Schnier ser det som sin mission att gyckla med efterkrigstidens plötsligt påkomna glömska. Det är också i det syftet han reser runt till en rad tyska städer tillsammans med Marie Derkum, hans älskade som slits i sin lojalitet mot katolska kyrkan och kärleken till protestanten Hans som vägrar ingå ett katolskt äktenskap med henne. Det slutar med att Marie "ränner över" till katolikerna – uttrycket är Hans Schniers – och gifter sig med ärkekatoliken Züpfner.

När vi i bokens början möter Hans Schnier har han inte bara förlorat Marie, han har gjort sig skyldig till det värsta en clown kan göra – han har börjat skratta åt sina egna påhitt. I sitt eländiga tillstånd återvänder han till Bonn sedan han fallit ur rytmen och blandat ihop hotell och station, nervöst letat efter tågbiljetten vid portierlogen och frågat spärrvakten efter sitt hotellrumsnummer. Väl hemma tappar han upp ett varmt bad, dricker konjak direkt ur flaskan och ringer runt till en rad av Bonns ledande katoliker för att låna pengar, naturligtvis utan resultat.

"En clown som börjar dricka, för honom bär det snabbare utför än för en berusad taktäckare som tappat fotfästet." Lägg därtill ett blåslaget knä och en nedgörande recension i en inflytelserik katolsk tidning och man förstår att Hans Schnier inte får andra uppdrag än som berusad underhållare vid järnvägsarbetarnas årsfester.

Hans Schnier har en lustig egenhet. Han kan känna lukter i telefonen. Så luktar till exempel hans arrangör, den kristlige herr Kostert, violpastiller, medan Kinkel, en annan varmt troende katolik, luktar cigarr. Över huvud taget har Hans Schnier en begåvning för drypande ironier, av vilka de flesta drabbar företrädare för katolska kyrkan. De enda katoliker han känner värme och respekt för är påven, Alec Guinness och en svart boxare vid namn Gregory. Och naturligtvis hans älskade Marie.

Så här långt efter att boken skrevs känns alla dessa utfall mot katolska kyrkan onekligen en aning förbryllande. Men byt ut katolik mot makthavare och allt får en annan mening. Böll är inte ute efter att brännmärka katolicismen så mycket som att skärskåda efterkrigstidens västtyska samhälle där mäktiga affärsmän och politiker sitter kvar på samma poster som under kriget.

En annan måltavla för Bölls drypande ironier är vad han kallar "de konstnärliga människorna". Med det menar han de självutnämnda "experter" som sveper sig i en lånad kappa och genast "börjar prata om van Gogh, Kafka, Chaplin eller Beckett" när de äkta konstnärerna njuter av en stunds ledighet.

Mot alla dessa beskäftiga förståsigpåare ställer Böll de goda, självuppoffrande människorna. De finns i alla Bölls romaner och har alltid något helgonlikt över sig. I "En clowns åsikter" är det Maries far, gamle Derkum, innehavaren av en liten pappershandel där skolbarnen köper skrivböcker och karameller, som omges av detta skimmer. Bland bokens alla religiösa pratmakare är han den verkligt kristne.

Hans Schniers och Marie Derkums utomäktenskapliga förbindelse är naturligtvis ett rött skynke för de rättrogna katolikerna i Bonn. Med en hemlig rysning kallar de denna den renaste kärlek för "köttsligt begär". Det får Hans Schnier att utbrista: "Jag vet inget annat köttsligt än slaktarbutiker, och inte ens de är helt köttsliga."

När Marie efter svåra samvetskval till slut följer sin katolska kallelse och gifter sig med "den där katoliken Züpfner", återstår bara rännstenen för Hans Schnier. Luspank och vitsminkad tar han sin hatt och gitarr och sätter sig utanför järnvägsstationen i Bonn och intonerar "Der arme Papst Johannes". Strax klingar de första mynten i hans hatt. Det innebär för Hans Schnier att han nått botten men också att han räddat sin själ.

Visst känns det som en förgången tid. Idag syns inga vitsminkade clowner på de stora tyska järnvägsstationerna, idag fylls de av uteliggare och asylsökande med långt mer skriande behov. Och nazisterna i Hans Schniers familj? Man kan gissa att de idag skulle gömma sig bland mörkermännen i Alternative für Deutschland.

Vill man sammanfatta "En clowns åsikter" kan man göra det med de båda orden humanism och humor. Humanismen finns i Bölls alltid kraftfulla försvar för de svaga och utsatta. Och humorn finns i det befriande skratt som på varje sida genljuder i Bölls både respektlösa och varmt medkännande komedi.