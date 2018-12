Malmöprofilen är klar för allsvensk konkurrent

I oktober lämnade LB07:s starke profil Johan Andersson högst oväntat föreningen helt. Den första januari börjar han jobba för en av konkurrenterna i allsvenskan. Johan Andersson blir ny sportchef för Kristianstads DFF.

– Det ska bli jättekul. KDFF är en spännande klubb med en intressant vision och mål med hela föreningen som tilltalar mig väldigt mycket, säger Johan Andersson.

Han blev medlem i dåvarande Bunkeflo IF redan 1970 och var anställd i föreningen som 2007 blev LB07 i en sammanslagning med Limhamns IF i arton år. Johan Andersson var en centralgestalt när LB07 växte till en allsvensk förening och det var överraskande när han lämnade LB07 mitt i den tuffa nedflyttningsstiden (där laget till slut klarade sig), med hänvisning till att et var tid för nya utmaningar.

Johan Andersson, som tidigare i höst flyttade till Kivik och kommer att ha relativt nära till sin nya klubb, kommer att vara sportchef i Kristianstads DFF, men också jobba på kansliet med annan verksamhet samt sitta i föreningens projektgrupp.

– Jag känner att det finns ett stort intresse i Kristianstad för klubben bland sponsorer och allmänhet. Man har en stark styrelse med Kent Angergård som ordförande och man vill fortsätta byggandet och utvecklingen av klubben och jag får nu möjligheten att tillsammans med duktiga ledare bygga vidare mot de mål klubben satt upp, säger Johan Andersson.

Kristianstads DFF var med i toppen av allsvenskan och slogs ända in i sista omgångarna. Laget slutade till slut på fjärde plats.

– Man har en trygg organisation med en tränarstab som verkat i många år och "Beta" (Elisabet Gunnarsdottir) som huvudtränare har gjort ett kanonjobb och byggt ett väldigt starkt lag, säger Johan Andersson och fortsätter:

– För mig var det avgörande att man vill bygga från grunden med en stark ungdomsverksamhet. Vi har samma vision och tankar på hur det ska göras.

Det är inte första förstärkningen som Kristianstad hämtar från LB07. För några veckor sedan skrev nyckelspelaren Anna Welin, central mittfältare, på för den nordostskånska klubben.