Regn kan ge plötslig ishalka

Regn och snö väntas dra in över stora delar av landet under annandagen. SMHI varnar för ishalka – lagom till att hemresorna från julfirandet drar igång.

– Det ser ut som om det är störst risk i Dalarna och Värmland, säger Marisol Huaman, meteorolog vid SMHI.

Under annandagen blåser ett område med nederbörd in från väster och över Svealand och södra Norrland. Fronten ger både snö och regn som kan vara underkylt eller falla på kallt underlag: Alltså ge risk för ishalka.

Sedan kommer nederbörd i området senare på dagen.

– Vi har temperaturer under noll under natten på ytorna, sedan kommer mildare temperaturer på morgonen och det kan ge en plötslig halka när varmare luft kommer in över kallare ytor. Det ser ut som att det är störst risk i Dalarna och Värmland, säger Huaman.

Mest ser det ut att komma regn, och därmed störst risk för halka, i området runt Dalarna och Värmland. Det ökar risken när trafiken med hemvändande julfirare väntas komma igång under annandagen.

Det väntas mest snö i Norrland – men även i inre delarna av Gävleborgs län, i hela Västernorrlands län och i Jämtlands län varnas för plötslig ishalka.

– Det underkylda regnet och halkan kommer att komma in på onsdag eftermiddag vid typ 2–3-tiden. I Norrland lite senare framåt kvällen, säger Marisol Huaman.