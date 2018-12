Och som gör oss fans, som vill tycka om honom, en tjänst.

Vilken exemplarisk Elvisdokumentär, för oss som bryr oss om det väsentliga: musiken, Elvis Presleys rötter och ursprung, hans sociala inverkan. Thom Zimnys tre timmar långa film, uppdelad i två avsnitt, började sändas på SVT på juldagen och finns på SVT Play fram till 23 mars. Det är en dokumentär som gör Elvis, rock'n'roll och showbiz av 1900-talssnitt begripliga, och det görs med seklets amerikanska historia som backdrop.

Detta är också en dokumentär som gjord för oss som verkligen vill tycka om Elvis. Hans goda sidor och sunda värderingar lyfts fram, hans svagheter skylls på omständigheter bortom hans kontroll, låtarna på soundtracket är handplockade för att visa hans klass och vidsynthet. Kitschen nämns, och de erbarmliga filmerna får en viktig del i berättelsen, men vi skonas från tydligt åskådliggörande exempel.

Närmast kitschen kommer vi faktiskt i den pretentiösa titeln, som lyckligtvis är missvisande. Filmskaparna och de intervjuade musikerna och författarna (Springsteen, Tom Petty, Nik Cohn, Emmylou Harris, Robbie Robertson med flera; ingen av dem syns i bild) påpekar att Elvis hade mer djup, humor och insikt än vad boulevardpressens skildringar fått många av oss att tro, men de håller sig borta från billigt psykologiserande.

Storyn är tillrättalagd, ja, men inte förljugen: Elvis var och gjorde allt detta storartade.

Filmen är i linje med det hästjobb som Ernst Jørgensen, en av de intervjuade, gjort av den kaotiska diskografi som Elvis och inte minst managern Tom Parker lämnat efter sig. Den riktar om ljuset och skapar sammanhang.

Regissören uppehåller sig längre än vanligt vid hur Elvis var med och rev rasbarriärer. Inte att han "stal den svarte mannens musik", den typen av resonemang är förenklade. Elvis blev i unga år, genom aktiva val, impregnerad av svart kultur. "Rasblandning är kommunism" står det på ett plakat, i en stillbild från en demonstration i den ännu segregerade Södern. Hotet var inte den svarta kulturen i sig, det var blandningen som rasisterna var rädda för. Elvis Presley personifierade denna blandning, oavsett om han var färgblind eller aktivt skapade en hybrid där blues, country och två tämligen åtskilda traditioner av gospelmusik förenades.

Författaren Warren Zanes påpekar att unga amerikaner mot slutet av 50-talet inte behövde någon fysisk kontakt med den andra grupperingen för att i sin vardag mixa svart och vit kultur. Blandningen fanns på topplistorna.

Ju mer vi vet om Elvis Presley, desto mindre rim och reson finner vi i Public Enemys beryktade påstående, i låten "Fight the power", om hur Elvis was a hero to most, but he never meant shit to me you see / Straight up racist that sucker was, simple and plain.

Om rasblandningen var det ena hotet så var den öppna sexualiteten i Elvis framträdanden det andra. I en tidig radiointervju får han frågan om han lärt sig något av kritiken. Han svarar nej, "för jag upplever inte att jag gjort något fel".

Var han aningslös? Kanske. Men Tom Petty säger: "han visste att det fanns ett upproriskt stråk i det han gjorde, han måste ha vetat."

En av dem som försökte tämja honom var Steve Allen, musiker och tv-värd, som 1956 upplät utrymme åt Elvis i sin tv-show men gick in för att göra honom till åtlöje. Elvis kläddes ut i smoking och tvingades sjunga"Hound dog" till en uttråkad, närmast lealös basset-hund på scen. Blueslåten blev helt avväpnad.

Den som verkligen tämjde Elvis var hans manager Tom Parker, och han gjorde det för vinnings skull. Tanken att överleva sin 30-årsdag som rock'n'roll-artist tedde sig i slutet av 50-talet osannolik, så Parker såg till att Presley stoppades undan strax efter att han fyllt 23 – han ryckte in i lumpen – och att han fick en nystart som bred pop-underhållare när han muckat. Parker skapade en andra akt.

Parker var på många vis en skojare och tölp, och han får i filmen klä skott för mycket kritik, men en del beslut var vettiga – eller tedde sig så i realtid. Tom Petty betonar att det för Elvis del inte fanns någon utstakad väg att följa – han var först, och fick pröva sig fram och ta de smällar som faller på pionjärens lott – men detsamma kan man säga om Tom Parker: ingen annan hade före honom varit manager för en rock'n'roll-artist i Rolls Royce-klassen.

Sett till intäkter och räckvidd var det helt rätt av Parker att i början av 60-talet styra sin klient i riktning mot harmlös familjeunderhållning. Den magnifika lp:n "Elvis is back" – som alla numera verkar älska – var bara en måttlig framgång (och har ännu idag inte nått platinastatus i USA). Soundtracket till "GI Blues" – en rätt fjantig musikal, med matchande låtar – blev däremot en jättesuccé, med ett vinnarrecept som pekade fram mot "Blue Hawaii" från året därpå, en trippel platinasuccé.

Medan det hände var det kommersiellt rätt att göra filmmusikaler (så sent som hösten 1964 toppade den på sina håll uträknade Elvis Presley albumlistan i USA med soundtracket till "Roustabout"), men i efterhand är det tydligt att det istället är den musik som Elvis själv älskade och bottnade i som står sig. Detta gäller i betydande grad också om vi ser saken med dollartecken för ögonen. Gospelskivorna, som Elvis alltid brann för, har aldrig upphört att sälja.

I dramaturgin gör Thom Zimny en stor grej av tv-showen 1968, vilket är rimligt, och förklarar Presleys nyvunna självständighet under Memphis-inspelningarna tillsammans med producenten Chips Moman året därpå med det självförtroende som tv-framgången gett honom. Hela dokumentären avslutas med finalnumret från denna tv-show, "If I can dream": låten som specialskrevs för att fånga upp stämningarna efter morden på Martin Luther King och Robert Kennedy och för att visa att Elvis hängde med sin tid. Det är en vidunderlig final, som krävs för att tvätta bort det solkiga minnet av den hastigt genomdragna skildringen av de allra senaste åren av stjärnans liv.

Jag uppskattar att regissören inte gottar sig i förfallet, men önskar att han heller inte haft fullt så bråttom genom de där åren från den direktsända satellitshowen på Hawaii i januari 1973 fram till dödsfallet i augusti 1977

Störst behållning i detta korta parti av filmen är egentligen de sorgsna kommentarerna om stjärnstatusens tomhet, missbruk, isolering och bristande verklighetsförankring som Tom Petty fäller. Och man undrar hur mycket Petty, som dog innan filmen färdigställts, identifierade sig med Elvis.

FOTNOT. SVT sänder andra delen av "Elvis Presley: the searcher" ikväll, 27 december, med repris 31 december. Danska ettan sänder första avsnittet 28 december. Filmen finns kvar på SVT Play fram till 23 mars.