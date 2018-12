Med en sörjande president i fokus

Fakta

Född: 1958 i Amarillo, USA.

Bor: I Catskill Mountains i delstaten New York.

Familj: Hustrun Paula och två döttrar.

Bakgrund: Växte upp i Chicago och tog sig med möda igenom skolåren med en examen i geofysik. Fick jobb på Sumatra och började läsa enorma mängder böcker under sina skiftledigheter. Bestämde sig för att bli författare och pluggade på Syracuse-universitetet i delstaten New York. Debuterade 1996 med "Civilwarland in bad decline". Novellsamlingen "Tionde december" har översatts till svenska.

Gör också: Skriver för The New Yorker, har skrivit filmmanus och undervisar i kreativt skrivande på Syracuse-universitetet.

Aktuell: Med den svenska översättningen av "Lincoln i bardo". Nyligen tog han emot Kulturhuset Stadsteaterns internationella pris för boken.