HK Malmös segerbonus: Extra ledighet

HK Malmö kunde följa upp derbysegern över Ystads IF med att köra över AIK. Magnus Persson var på nytt en stark offensiv kraft. – Jätteskönt att avsluta med två bra prestationer, sa han efter seger 31-18 (13-11).

Högernian Magnus Persson, som anslöt till HK Malmö inför årets säsong, har till slut fått det att lossna i sin nya klubb. Efter en motig inledning där han bland annat hämmades av att ha fått en spricka i tummen har han i de senaste matcherna bevisat sin kapacitet. Mot Ystad i onsdag svarade han för sex mål och blev lagets bäste målskytt. På fredagen var han vass på nytt.

– Vi gjorde jobbet bättre den här gången mot AIK. Tempot i matchen var efter våra villkor och då är vi svårslagna sa Magnus Persson som svarade för sju mål och tre assist.

– Jätteskönt att avsluta med två bra prestationer. Hösten har känts ryckig för min del och det går egentligen inte att bara peka på en sak som ligger bakom det, menade han och hänvisade till sprickan i tummen och att han därefter tvingades spela med en skena, men även till att han nu spelar i ett nytt lag med nya medspelare och att HK Malmö haft tunga skador att bemästra under hösten.

I Solna avgjorde HK Malmö matchen definitivt i inledningen av den andra halvleken när målvakten Robin Paulsen Haug var fenomenal och gav bortalaget möjlighet att rycka målmässigt. Halvtidsledningen 13-11 växte till 23-15 under den inledande kvarten. Matchen var avgjord där och Malmö kunde promenera hem segern, 31-18.

– Man njuter nu för det var mycket på spel idag, sa Magnus Persson efteråt och avslöjade att tränaren Stian Tönnesen också hade stoppat in två extra lediga dagar i potten vid seger mot AIK.

– Nu är det ut och käka med laget sedan återses vi först den åttonde januari.

Handbollsliga tar nu uppehåll för VM och nästa spelomgång är den 30 januari.

HK Malmö har möjlighet att gå in i uppehållet som tvåa i tabellen utan att fullt ut ha övertygat under hösten. Skador har gjort att laget varit utan nyckelspelare under perioder. Adam Lönn och Otto Lagerquist har saknats på slutet och Magnus Persson i inledningen av säsongen.

– Jag tycker att vi har gjort det godkänt hittills med jag tycker det finns en större kapacitet. Vi får under uppehållet möjlighet att gnugga samarbete mer och skadade spelare som Adam och Otto kommer tillbaka och blir viktiga, sa Magnus Persson.