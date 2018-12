Svag avslutning på börsveckan på Wall Street

Ledande index på New York-börsen avslutade veckan blandat, efter att ha pendlat mellan plus och minus under dagen. Dock utan de dramatiska svängningar som har präglat julveckan.

Fortsatt oro för handelskonflikten mellan USA och Kina, politisk turbulens i Washington där kongressen misslyckats med att besluta om budgeten och farhågor för inbromsning i ekonomin pekas ut som faktorer bakom börsoron.

Elbilstillverkare Tesla tillhörde dagens vinnare. Aktien steg med över 5,6 procent, efter nyheten att två kända namn rekryterats till styrelsen, Oraclegrundaren Larry Ellison och Walgreens-chefen Kathleen Wilson-Thompson. Teslas grundare Elon Musk har i en uppgörelse med USA:s finansmyndighet SEC bland annat lovat ta in oberoende ledamöter i styrelsen.

Dow Jones industriindex backade 0,3 procent, S&P500 föll 0,1 procent medan Nasdaqs kompositindex steg 0,1 procent.

För veckan som helhet gick samtliga index på plus, för första gången under december.