Topplagen segrade i handbollsligan

Topplagen gjorde sitt jobb under fredagens omgång i handbollsligan.

Fjärdeplacerade Ystads IF hade en härlig afton i bortamötet med Önnered. Efter att ha haft en bekväm ledning med 14–5 efter första halvlek gjorde bortalaget 20 mål under matchens andra halva. Ludvig Hallbäck, Jeppe Krogh Simonsen och Johan Dahlin gjorde fem mål vardera när Ystads IF vann med 34–17.

HK Malmö gjorde processen kort med jumbon AIK i andra halvlek. Malmö ledde med "endast" två mål (13–11) efter första halvlek. En ledning som hade växt till tolv mål vid matchens slut. Malmö vann med 31–19.

Seriens andra Stockholmslag, Hammarby, hade det tufft de också. Man förlorade borta mot Alingsås med 32–20 sedan hemmalagets Andreas Berg gjort sex mål.

Serieledande IFK Kristianstad vann mot IFK Ystad med 29–23. Redbergslid besegrade Eskilstuna med 27–23.

Rättad: Fel spelare stod som målskytt för Alingsås. Rätt ska vara Andreas Berg.