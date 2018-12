Torbjörn Flygt ser Jonas Gardells tv-serie ”De dagar som blommorna blommar”.

Numera tar jag ut glädjen i förskott, annars får man aldrig vara glad, sa en vän häromdagen.

Man önskar att de tre huvudpersonerna i Jonas Gardells tv-serie ”De dagar som blommorna blommar” hade kunnat ta till sig den bittra livsdevisen.

Möjligen är serien född ur den roman om Sveriges utveckling från 70-talet och framåt som Gardell talat om att han skulle skriva men som i stället blev boken ”Till en villkorslös kärlek”, om sin mamma.

Detaljer ur det som Gardell berättat om sitt eget liv går att ana. Så som ett finger i luften med rätt belysning kan bli ett dramatiskt skuggspel över väggen. Vi är på Gardells hemmaplan, men han har förfinat sitt uttryck, med nedskruvad humor och mer svärta.

Tre pojkar från hans och min generation. Tre tidsplan, från då till nu. Tre familjer, var och en trasig på sitt sätt, inflyttade i ett nyuppfört område i Stockholms utkant.

Det hade lika gärna kunnat vara Malmö, Helsingborg eller vilken annan svensk stad som helst under 70-talet. Det var vår föräldrageneration som under industrins rekordår flyttade in från andra orter, andra landskap, uppryckta ur sin bakgrund och sin historia. Släkt ersattes med grannar. En horisontell integration i stället för vertikal.

Om det finns ett soundtrack till tiden så är det Sven ”Plex” Petterssons röst när han kommenterar Ingemar Stenmarks åk.Serien får mig att tänka på dem jag växte upp med, vilka sår de blev vuxna med, eftersom vi sällan fick inblickar i varandras hemmaliv, vad som doldes bakom ytan, och hur viktig just ytan var. Jag tänker på dem som dog tidigt, dem som halkat i livet, dem som fortfarande går med krum rygg, fyra decennier senare. Och jag tänker på en essä av Julian Barnes, där han skriver att de i hemmet infört en regel som säger att efter tjugofem års ålder får du inte längre skylla något på dina föräldrar. Det låter enkelt och rationellt som en DN-krönika av Lena Andersson.

Men i det här sammanhanget tolkar jag, med risk för att oavsiktligt låta som en Jordan B Peterson-lärjunge, det som att det är upp till dig om du vill ha en förändring i ditt liv, för ingen annan kommer att göra det åt dig.

Jag känner de som ältar barndomen in absurdum. Jag känner de som aldrig låtsas vid den. Jag känner också de som tar den för vad den var, och har gått vidare.Var och en har sitt eget sätt att förhålla sig.

Man kan göra konst och komedi av den, som dramatikern Benny i tv-serien, man kan fastna i den som på bottnen av en djup brunn, som Mikael, och man kan söka sig djupare ner till sina rötter, som Erik. Han som finner sin släkts judiska historia samtidigt som han, bokstavligen, förlorar sin framtid.

Jag vill ibland invända: döm inte så hårt. För även föräldragenerationen måste ju också ha erfarit denna själsliga ödslighet som under tre timmar gestaltas. Liksom deras föräldrar.

Den allomfattande frågan om vad vi gör av vårt korta liv besvarar Gardell med: Ta vara på de fina dagarna, de då blommorna blommar. Och jag vill tillägga: Ta ut glädjen av dem i förskott. För säkerhets skull.

"De dagar som blommorna blommar" börjar sändas i SVT den 1 januari.