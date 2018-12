Netflix gav Sherlock Holms-flopp kalla handen

Filmstudion Sony Pictures började ana oråd redan i samband med testvisningarna av den bioaktuella filmen "Holmes och Watson". Publikens uppenbara missnöje fick Sony att vända sig till Netflix i ett försök att sälja rättigheterna till filmen, med en produktionsbudget på 42 miljoner dollar. Men strömningsjätten tackade nej till erbjudandet eftersom filmen inte höll tillräckligt hög kvalitet, rapporterar NME

Sedan biopremiären i USA på annandagen har filmen sågats av recensenterna. Det finns även uppgifter om att biobesökare valt att lämna salongen innan eftertexterna börjat rulla.

"Holmes och Watson" har skrivit och regisserats av Etan Cohen, som tidigare arbetat med filmer som "Tropic thunder" och "Men in black 3". Will Ferrell spelar rollen som Sherlock Holms och hanspelars följeslagare Dr Watson gestaltas av John C Reilly.