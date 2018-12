Framtidsnamn i Lugis drömfinal

Vägen fram till P19:s final i Lundaspelen liknade mer en Hollywoodfilm än verklighet. Lugi HF 1 och Lugi HF 2 hade slagit ut alla andra tillresta lag - och skulle nu få göra upp om guldet. Och i Lugi 1 fanns två av klubbens stora framtidshopp: Isak Persson och Casper Käll.

Under alla 40 år som Lundaspelen varit igång har talangerna avlöst varandra. Majoriteten av spelarna i landslaget har någon gång satt sin fot i någon av de skånska idrottshallarna under mellandagarna.

När vi frågade Lugis herrtränare, Tomas Axnér, vilka framtidsnamn som i år skulle visa upp sig i Lund, tipsade han om Isak Persson och Casper Käll.

– Båda kommer bli jätteduktiga och sedan är det lite roligt att deras pappor har varit spelare i Lugis A-lag och i landslaget, säger Tomas Axnér.

– Men båda är rena motsatser till sina pappor, både som spelare och som personer.

Papporna som Axnér talar om är Pelle Käll och Jonas Persson. Under Lundaspelen fick de båda 18-åringarna visa upp sig i P19 och Casper Käll fick dessutom både hoppa in och leverera två mål under A-lagets match mot Sävehof på fredagskvällen.

Utmärkande för Käll var hans driv och mod på mitten medan den längre, och ännu lite rangligare - Persson - ofta syntes kontra snabbt och effektivt och gång på gång leverera mål från sin kantposition.

– Jag är en hyfsat snabb spelare skulle jag ändå vilja säga, med en bra spelförståelse, säger Casper Käll om sig själv.

– Jag har spelat på kanten så länge som jag har spelat handboll och jag gillar väl att kontra så mycket som jag kan, säger Isak Persson.

Förvånande är hur de båda spelarna tenderar att svara nästan exakt samma sak på alla frågor.

Vad de båda säger är utmärkande personlighetsdrag hos dem är deras lugn, men även deras vinnarskallar.

– Pappa och jag är olika som spelare. Han var mer en kraftspelare medan jag är mer teknisk, men båda är vinnarskallar, säger Persson.

– Ja, pappa har nog aldrig låtit mig vinna i något, inte ens när jag var liten, säger Käll.

I A-laget säger de båda att de mest har en roll där de är där för att lära och tycker därför det är roligt med mycket speltid under en turnering som Lundaspelen.

– Jag typ alltid varit med här och det är som en tradition, något som man måste göra nästan. Det är alltid lika roligt tycker jag, säger Persson.Båda spelarna är ödmjuka och vågar inte helt tro på en framtida tongivande roll i A-laget.

– Det beror på hur min utveckling ser ut och hur mycket jag får spela, så det vet jag inte, men det är det jag tränar för, säger Käll.

– Jag tar det i delmål och så får vi se om jag får mer och mer spel tid eller inte, men man vill så klart så långt som möjligt, säger Persson.

Finalen mellan Lugis båda lag slutade 15-16, med fördel för Lugi HK 1.