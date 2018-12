Världen

Kontroversielle genforskaren i vaktat boende

Den kinesiske genforskaren He Jianku, som påstår sig ha ändrat arvsmassan hos spädbarn, har isolerats i ett hem som vaktas av anonyma män, rapporterar The New York Times.

Bilder visar hur He går omkring på en balkong i ett lägenhetskomplex i anslutning till universitetet i storstaden Shenzhen där han är verksam. Balkongen och flera runt den täcks av galler. Även hans fru och ett barn har skymtats, rapporterar NYT:s reporter som har försökt besöka honom.