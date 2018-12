Nyårsfyrverkeri på Svensktoppen

Den har visserligen legat där ett tag, men dagen före nyårsafton passar kanske First Aid Kits "Fireworks" extra bra på Svensktoppens förstaplats. Det är dessutom låtens 52:a vecka på listan, vilket innebär att den får lämna den, och hela fyra utmanare får en chans till nästa vecka.

1. (1) First Aid Kit: "Fireworks"

2. (2) Magnus Uggla: "Århundradets jul"

3. (3) Molly Sandén: "Större"

4. (Ny) Smith & Tell och Swedish Jam Factory: "Forgive me friend"

5. (4) Takida: "Master"

6. (7) Robyn: "Missing u"

7. (9) Uno Svenningsson: "Det blir ljusare igen"

8. (5) Zara Larsson: "Ruin my life"

9. (8) Miss Li: "Beautiful"

10. (10) Tomas Andersson Wij: "När solen färgar juninatten"

Utmanare:

Say Lou Lou: "Golden child"

Moneybrother: "Precis som mamma sa"

Carola: "Let it in"

Peter Jöback: "Shape of you"