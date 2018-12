Nyårsvärden laddar upp inför galan på Malmö live

Fakta

Tjajkovskij, Polonaise ur Eugene Onegin

Strauss d.y, Czardas ur Läderlappen

Tailleferre, Valse de Dépèches ur Les Mariés de la Tour Eiffel

Lehár, Dein ist mein ganzes Hertz ur Leendets land

Huang, Sabei Dance ur Sabei svit nr 2

Puccini, Chi’il bel sogno di Doretta ur Svalan

Korngold, Intermezzo ur Much ado about nothing

Puccini, O soave fanciulla ur La Bohème

Bernstein, Overtyr till Candide

paus

Ankarblom, Smolan Road

Riedel, Fattig bonddräng

Mahler, Kräftig beweg, doch nicht so Schnell ur Symfoni nr 1, “Titan”

Dvorak, Sången till Månen ur Rusalka

Sjostakovitj, Lyrisk vals ur Balettsvit nr 1

de Curtis, Non ti scordar di me

Márquez, Conga del Fuego

Schönberg/Boublil, One day more ur Les Misérables