Paraklassen avgjord: ”Det är en integrationsfest utan dess like”

Förra året var det premiär i Skånecupen för en klass för spelare med funktionsnedsättning. Succén fortsatte även i år och även om det var Ramlösa Södra IF som blev årets cupvinnare kände sig alla som segrare ute på planen.

Två FIFH Malmö lag, Ystads IF FF och Ramlösa Södra IF deltog i årets paraklass som spelades under söndagen. Första matchen drog igång klockan 15.40 och efter flera timmars intensivt gruppspel stod det klart att det blev Ramlösa Södra IF som segrade.