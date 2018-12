Artisten Jimmy Osmond till sjukhus efter show

Den amerikanske sångaren och skådespelaren Jimmy Osmond fick föras akut till sjukhus efter en föreställning i Birmingham. Väl där konstaterade läkare att han drabbats av en stroke.

En talesperson för Osmond meddelar att han mår bra men kommer att ta en längre paus från scenen.

Jimmy Osmond är framförallt känd som en av bröderna i den populära gruppen The Osmonds under 1970-talet. Som nioåring släppte han hitlåten "Long-haired lover from Liverpool" tillsammans med sina syskon och blev den yngsta någonsin att toppa singellistan i Storbritannien.