Avspärrat bakom centralen på grund av lösa föremål

Ett längre avsnitt av Carlsgatan norr om centralen i Malmö har spärrats av på nyårsdagskvällen efter att föremål blåst ner på gatan från en byggarbetsplats.

Avspärrningen upprättades vid 22-tiden.

Larmet om lösa föremål i blåsten är ett av många som kommit in under stormen Alfridas framfart. Tidigare under dagen har bland annat Hyllie boulevard spärrats av utmed Emporia sedan delar av ett tak var nära att blåsa ner från ett bostadshus.

På Carlsgatan uppförs just nu flera hus och det är framförallt från en ofullbordad byggnad med sjutton våningar som föremål har blåst ner. Polisen har spärrat av gatan från korsningen med Stormgatan och bort till Slagthuset.