"I rymden kan en människa sväva. På jorden är hon bunden." Maria Küchen om människans längtan ut i rymden.

Människans rörelse från jorden ut mot rymden har dubbla drivkrafter. Vi är på upptäcktsfärd och på flykt.

På sextio- och sjuttiotalet landsattes astronauter på månen och i teveserien "Star Trek" gav sig rymdfarare modigt iväg dit ingen hade färdats förut.

Idag vill rymdentreprenören Elon Musk skapa bosättningar på Mars eftersom han fruktar ett tredje världskrig, och i litteraturen fortsätter emigrantrymdskeppet ”Aniara” sin hjälplösa färd ut i det okända.

Skeppet Aniara i Harry Martinsons diktepos från 1956 var på väg mot Mars, träffades av en asteroid och hamnade ur kurs. I fantasin driver hon sedan dess oändligen utan mål eller hopp om räddning.

”O, kunde vi nå åter till vår bas, nu när vi upptäckt vad vårt rymdskepp är: en liten blåsa i Guds andes glas” skrev Martinson.

Men det finns ingen återvändo. När teknologiska och vetenskapliga resor har påbörjats måste de uppenbarligen fortsätta. Det mänskliga psyket tycks sakna förmåga att avstå från upptäckter, och från att tillämpa resultatet av dem. Resultatet blir en Aniarafärd vi inte kontrollerar.

I science fiction och i framtidsanalyser med sanningsanspråk skapas en bild av framtiden som samtidigt utopi och dystopi. Vi kommer att göra alltmer fantastiska innovationer och färder och vi kommer att förstöra jorden.

Spelet mellan framtidstro och pessimism speglas i utställningen "Månen" som sedan tidigt i höstas har visats på konstmuseet Louisiana vid Danmarks Öresundskust och recenserades på kultursidorna 14 september

”Ett litet steg för en människa men ett stort språng för mänskligheten” säger Neil Armstrongs inspelade röst i ett rum tillägnat månlandningarna. I ett annat rum – genom att interaktivt delta i konstinstallationen ”The search” – förbereder jag mig inför en Aniaraflykt från en döende jord.

När jag besöker utställningen är det drygt en månad kvar tills den avslutas 20 januari. Årets längsta natt närmar sig. Midvintermörkret vilar tungt över hav och land.

Ute hänger månen nästan full över vattnet. Inne i Louisianas södra flygel samsas vetenskapliga teckningar och foton med konstnärers verk. Romantiska artonhundratalsmålningar av månen möter samtida högteknologiska installationer där astronauters röster, ritningar av rymdraketer och fakta om rymdskrot används som material. Fakta och fiktion flätas samman till mörka och ljusa drömmar.

I sundet ruvar ön Ven, osynlig men nära i mörkret. Vid femtonhundratalets slut studerade ädlingen och astronomen Tycho Brahe rymden från Ven, som han fått i förläning av Danmarks kung Fredrik II. Brahe byggde renässanspalatset Uraniborg, norra Europas viktigaste mötesplats för forskare och tänkare, och det underjordiska observatoriet Stjärneborg.

Än fanns inga teleskop. Tycho Brahe och hans assistenter kartlade stjärnhimlen med hjälp av kvadranter och andra mätinstrument och med blotta ögat.

Drömde han någonsin om att färdas ut i rymden? Kanske såg han det inte som en möjlighet. Hans världsbild utgjorde en väv av vetenskap och religiös tro, av astrologi och astronomi, av gamla föreställningar och nya upptäckter. Rymden i hans föreställningsvärld hade kanske ännu inte fullt ut fått en tredje dimension, blivit ett rum att faktiskt röra sig i.

Nu ligger Tycho Brahes Uraniborg och Stjärneborg i ruiner på Ven. I utställningen inne på Louisiana finns hans observationsprotokoll från åren 1590-1594. Hans systematiska insamlingar av data skapade en helt ny standard för astronomiska iakttagelser. Det gjorde honom till en centralgestalt inför de exakta vetenskapernas genombrott på sextonhundratalet. Men exakta vetenskaper kommer aldrig att helt kunna frikopplas från diffusa drömmar, fantasier och föreställningar om sådant vi ännu inte lärt känna.

Tycho Brahe och tidigare århundradens science fiction-författare drömde om månen. Forskare och konstnärer idag drömmer om intelligent liv i andra solsystem.

I september 2017 rundades solen i hög hastighet av en långsmal asteroid, uppskattningsvis några hundra meter lång. Astronomer vid Haleakala-observatoriet på Hawaii som upptäckte asteroiden döpte den till ”Oumuamua” – spanare, kartläggare, budbärare.

För första gången iakttogs ett objekt i solsystemet som kom från den interstellära rymden utanför det.

”Oumuamua”-asteroiden färdades snabbare än vad den skulle ha gjort om den bara hade påverkats av gravitationen. Spekulationer uppstod. Var ”Oumuamua” i själva verket ett utomjordiskt rymdskepp?

Ingen vet. Hon lämnade oss lika snabbt som hon dykt upp. Troligen var hon bara ett stycke sten, en död projektionsyta för våra dubbla bilder av utomjordingar.

I fiktionerna tenderar de att vara antingen frälsare eller förgörare. Dystopierna om utomjordingar spelar på rädsla för undergång och svek, utopierna bejakar tillit och längtan efter en bättre värld.

I Steven Spielbergs sjuttiotalsutopi ”Närkontakt av tredje graden” gestaltades mötet med det utomjordiskt okända som en upptäckt för människor att berikas av. Dystopin ”Independence day” från nittiotalets mitt presenterade en motsatt bild: de som tillitsfullt bejakar rymdvarelsers ankomst till jorden är naiva och förintas.

Också forskningen brottas med frågan om intelligent utomjordiskt liv. Sedan åttiotalet har det amerikanska forskningsinstitutet SETI – Search for Extra-Terrestial Intelligence – sökt efter civilisationer i andra solsystem med hjälp av bland annat radiosignaler. Just nu växter SETI:s intresse för meddelanden genom ljusstrålar. Kanske räcker det med snabba blixtar.

”If we can sparkle he may land tonight” sjunger David Bowie i sin sjuttiotalshit ”Starman”, ledmotiv i filmen ”The Martian” från 2015 där en astronaut strandsätts på Mars och räddas genom gemensamma internationella ansträngningar. ”The Martian” är på ytan en rymdfilm men i grunden en utopi om globalt samförstånd och fred på jorden.

Elon Musk och artonhundratalets romantiker, SETI och ”Starman”, David Bowie och Neil Armstrong, ”Aniara” och ”Oumuamua”, Steven Spielberg och Tycho Brahe – västerlandets berättelse om rymden är en ständigt växande väv av forskning och fiktion, hopp och pessimism, lust och olust. Rymden är vårt hem, brukar det sägas, men snarare är kanske rymden en metaforisk frizon där vi slipper jordelivets tyngd.

”Att anpassa sig till jorden är svårare än att anpassa sig till rymden”, säger en astronaut i en av installationerna på Louisana. Han menar det bokstavligt. Att återvända från en vistelse i rymden kan ställa hårdare krav på kropp och psyke än att ge sig av.

I rymden måste alla människor göra sitt bästa för den gemensamma överlevnaden. På jorden förblir allt som vanligt – samma irrationella konflikter, samma tillkortakommanden, samma hopplöst själviska och bristfälliga mänsklighet.

I rymden kan en människa sväva. På jorden är hon bunden.

I rymden är vi besökare. På jorden måste vi stanna, Elon Musks drömmar om Mars till trots. Våra kroppar är inte gjorda för rymden, för dess nollgravitation och livsfarliga strålning. Vi är vad vi är. Och kanske drivs våra rymddrömmar inte bara av upptäcktslust och flyktbehov, utan också av en mer grundläggande existentiell oförmåga att stå ut med att vara människa.