Ekonomi

Här är 2018 års dyraste hus i sydvästra Skåne – kommun för kommun

Dyraste huset som såldes i sydvästra Skåne under 2018 är en gård i Lund som gick för 40 miljoner kronor.

Betydligt billigare bostäder finns i bland annat Staffanstorp där det dyraste boendet kostade under sju miljoner.

Kolla in prislistan här nedan – kommun för kommun.

Här är några av de dyraste bostäderna som såldes i sydvästra Skåne under 2018. Se topplistan kommun för kommun längre ner i artikeln. Bild: Eniro.se, Sydsvenskan Under första halvåret 2018 påverkades husmarknaden i sydvästra Skåne mycket av de skärpta amorteringskrav som infördes 1 mars.