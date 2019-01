Ljuskonst och undervattenskameror lockade lovlediga barn

Experiment med röda lampor och dryckesglas, egenbyggda figurer och undervattenskameror – det lockade nyfikna barn till Konstvinterlov på kulturcentret Rehab i Östra Sorgenfri.

Det röda ljuset leker över väggarna när Ylva Frick släcker lampan inne på Rehabs toalett. Bredvid henne står en grupp förväntansfulla barn – bland dem systrarna Hilma och Elvira Padoan. De har precis fäst en bit ståltråd i varsitt dryckesglas och hängt upp dem inne på toaletten.

När man lyser med en en röd lampa genom glasen bildas olika fladdrande mönster på väggen.

– Okej, då kör vi! Lys du så filmar jag, säger Ylva Frick och räcker lampan till 6-åriga Hilma Padoan.

– Vad ser det ut som tycker ni?

– Det ser ut som en eld, ropar någon förtjust i mörkret.

Lampan går vidare till storasyster Elvira Padoan, 9, som riktar den genom ett av glasen.

– Det såg ut som små fyrkanter, förklarar hon efteråt.

Den ideella föreningen Muralcentralen huserar på kulturcentret Rehab och driver olika pedagogiska konstprojekt i Malmö. Tidigare har de anordnat lovaktiviteter för barn under somrarna. För ett par månader sedan anordnade de för första gången även höstlovsaktiviteter – och under onsdagen var det premiär för deras skapande verkstad under vinterlovet.

Under sex dagar får barn mellan 8 och 13 år prova på olika sorters konst tillsammans med verksamma konstnärer.

– Vi har varit här mycket tidigare – både på höstlov och sommarlov. Det är roligt att de använder mycket vardagsgrejer, som glasen och ståltråden, säger Matilda Padoan som besöker kulturcentret tillsammans med döttrarna Elvira och Hilma och storebror Hugo.

Måndagens aktiviteter leddes av James Brewster och Ylva Frick. Utöver att skapa mönster med hjälp av lampor och glas fick de besökande barnen även prova på att leka med undervattenkamera.

På en vägg spelas barnens filmer upp på storbild – både fladdrande ljuskonstverk och bubbliga undervattensfilmer.

Hilma Padoan visar stolt upp sin egengjorda undervattensfigur med kropp gjord av en innebandyboll, pingisbollshuvud och spetsig snäckhatt.

– Vi fick göra egna figurer och doppa dem under vattnet, berättar hon.