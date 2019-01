Nöje

Paul Dano regidebuterar: "Ett tufft jobb"

Han är känd som skådespelare från "Little Miss Sunshine", "There will be blood" och nu senast tv-serien "Escape at Dannemora". Men under alla år har Paul Dano också drömt om att få regissera – nu debuterar han med den redan hyllade "Under en öppen himmel". – Jag har velat göra det så oerhört länge, jag har gått och dagdrömt om det, säger Dano till TT.

Filmen bygger på Richard Fords bok "Löpeld" och utspelas i början av 1960-talet. Den handlar om hur ett äktenskap spricker medan maken är borta från hemmet för att jobba som frivillig skogsbrandsbekämpare, något som sätter press på hustrun.