TFF värvar målvakt från succélaget

Trelleborgs FF förstärker laget inför omstarten i superettan. Senast att ansluta till klubben blir Torns målvakt Philip Mårtensson som svarade för en stark säsong förra året i division 1 då laget slutade femma.

- Philip är en målvakt som vi haft ögonen på ett tag. Han har varit i träning hos oss under 2018 och har visat styrka både på träningen hos oss och under säsongen i Torns IF. Han är en talangfull målvakt som är redo att ta nästa steg i karriären, säger TFF:s klubbdirektör Mattias Kronvall.

25-åringen har skrivit på ett tvåårskontrakt med TFF.

Den tidigare reservmålvakten Dennis Petersson lämnar klubben och det ser även Marko Johansson ut att göra.

Ny tränare i TFF räknar Mattias Kronvall ska vara på plats när klubben drar i gång säsongen den 14 januari.

– Det är nära nu och jag utgår från att det blir så, säger Mattias Kronvall.