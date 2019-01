"Dagboken" förvandlas till musikal

Filmen "The notebook" från 2004 döptes på svenska till "Dagboken – Jag sökte dig och fann mitt hjärta". Nu håller den på att förvandlas till Broadwaymusikal, enligt The Wrap . Filmen baseras på Nicholas Sparks roman med samma namn och filmen i regi av Nick Cassavetes har blivit en romantisk klassiker, med Ryan Gosling och Rachel McAdams i huvudrollerna.

Ryan Gosling spelar en ung man med arbetarbakgrund som blir kär i Rachel McAdams rollfigur, en flicka av fin familj, men de slits sedan isär av omständigheterna. Historien utspelar sig under 1940-talet och Gosling och McAdams blev även tillsammans under inspelningarna, något som gjorde filmen ännu mer omskriven. Även det äldre paret i filmen, där en man berättar historien för en alzheimersdrabbad kvinna, kommer att få framträdande roller i musikalen.

Föreställningen produceras av Bekah Brunstetter, som även producerat tv-serien "This is us". Singer-songwritern Ingrid Michaelson har anlitats för att skriva musiken till musikalen, som ännu inte fått något officiellt premiärdatum.