Holmén in i hopplandslagets A-trupp

Stephanie Holméns framfart under förra året ger henne en plats i landslagets A-trupp. Den snart 28-åriga hoppryttaren var med i VM-truppen som reserv och nådde under förra året flera framgångar på Flip's Little Sparrow.

För att ta sig in i A-truppen krävs felfria ritter i GP-tävlingar eller i Nations Cup under de senaste tolv månaderna.

– Det här är ett levande dokument. Det finns många fler svenska ryttare som vi håller ögonen på. Och form är ju färskvara. Så en gång i halvåret uppdaterar vi trupperna, säger hopplandslagets förbundskapten Henrik Ankarcrona till ridsport.se.

Holmén inleder tävlingssäsongen med att hoppa i världscupen i Basel 10–13 januari.

Landslagets A-trupp: Malin Baryard Johnsson, Henrik von Eckermann, Peder Fredricson, Stephanie Holmén, Fredrik Jönsson, Irma Karlsson, Douglas Lindelöw, Evelina Tovek.

B-truppen: Petronella Andersson, Rolf-Göran Bengtsson, Jonna Ekberg, Linda Heed, Jacob Hellström, Erica Swartz, Marcus Westergren, Jens Wickström.