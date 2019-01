Vi klagar ofta på sjukvården och hittar brister, men det är viktigt att påpeka när vården verkligen fungerar också. Vi vill därför på detta sätt visa vår djupa tacksamhet för den vård som vår mamma fick på Kirurgens avdelning åtta på Sus i Malmö.

All personal, natt-, kvälls- och dagpersonal, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och servicepersonal, skötte sitt jobb på ett ytterst proffsigt och humant sätt. Vi som satt vid vår mammas säng de sista veckorna hade förmånen att få lära känna vårdapparaten från insidan och under en längre tid. Det var aldrig något som fattades, det fanns inte ett önskemål från mammas eller vår sida som inte tillgodosågs, trots stor arbetsbörda och tuffa arbetsförutsättningar i övrigt. Personalens värme och engagemang gjorde tiden för oss anhöriga mycket lättare och gjorde också att vår mamma kunde få behålla sin värdighet ända in i slutet.

Tusen tack för det och vi önskar er alla på Kirurgens avdelning åtta ett gott 2019!

Susanne Öhrfelt

Charlotte Öhrfelt

Magdalena Öhrfelt

Fredrik Öhrfelt