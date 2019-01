Dygnet runt

Listan: De 50 största Malmöartisterna på Spotify

The Cardigans, Paul Rey, Timbuktu, Arash, DJ Seinfeld, Crying Day Care Choir, The Ark, The Sounds, Alice Boman och Fredrik Kronkvist. Känner du igen namnen på Malmös allra största artister?

Nina Persson i The Cardigans. Paul Rey. Dj Seinfeld. Crying Day Care Choir. Dygnet Runt har kartlagt vilka Malmös största artister på Spotify är. Vi har varit väldigt, väldigt liberala i synen på vilka som räknas som Malmöartister. Att exempelvis Timbuktu och Jonathan Johansson har flyttat härifrån struntar vi i. Att The Ark och Östen Warnerbring inte finns längre har vi också ignorerat. Vi har också valt att ignorera att vissa artister kan figurera under olika namn. Ett bra exempel är att Jan Lundgren figurerar två gånger på nedanstående lista. Ena gången med Jan Lundgren Trio och en gång under eget namn. Vi hade kunnat slå ihop siffrorna, men hur ska vi då göra med Nisse Hellberg och Wilmer X?