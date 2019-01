Stor ökning av mord i Uruguay

Morden i Uruguay ökade med 35 procent under förra året, från 283 mord under 2017 till 382 mord under 2018, skriver tidningen El País.

Regeringen förklarar en stor del av ökningen med stridigheter mellan kriminella gäng. Bedömare beskriver dock landet som ett av de säkraste i regionen, och som ett land som kriminella ofta söker sig till för att slippa våld.

Ökningen innebär att antalet mord per 100 000 invånare nu uppgår till 11,2 – som ska jämföras med i genomsnitt 22 mord per 100 000 invånare i länderna i Latinamerika och Karibien under 2017.

Uruguays arbetslöshet och inflation är på uppgång.