När jag arbetade som fysiklärare mötte jag en mängd elever som åtminstone periodvis trott på olika konspirationsteorier. Månlandningen, Illuminati och så kallade chemtrails från flygplan är bara några av dem. Jag ser dessa elever som kritiskt tänkande varelser som vägrade att tro på bara en sanning. Det är naturligtvis i grunden bra men eftersom dessa teorier oftast både är illa underbyggda och exceptionellt felaktiga så måste man jobba lite med dem och inte bara avfärda dem som trams. Det är oftast inte trams utan bygger på en hel del oro och osäkerhet.

Halvkunniga personer som tillsammans vill hitta stöd för vilken teori som helst gör det om de själva får välja vad de ska läsa. Att läsa är grunden till människans särställning bland däggdjuren och just nu finns det så mycket att läsa att en individ själv kan skapa sin fungerande omvärldsbild även om den är helt felaktig. Jag vidhåller dock att de elever som har gjort just detta är på god väg att bli kanonfina medborgare i demokratier. Motsatsen är att blint tro på allt som de blir tillsagda eller ombedda att läsa. Perfekta medborgare i en diktatur vill säga. Läs 1984 av Orwell.

Ibland är dessutom konspirationsteorierna inte några konspirationsteorier. Ibland mörkas saker från medborgare i alla länder. Det är lyckligtvis ytterst sällsynt, men det är osannolikt att det aldrig skulle inträffa.

"Stål smälter vid drygt 1500 grader Celsius och en stålkonstruktion kan inte gå upp i rök för att ett flygplan flyger in i det. Helt oavsett last på flygplanet. Byggnadens topp kan rasa och enorm skada kan uppstå men hela byggnaden kan inte vid en given tidpunkt gå upp i rök."

Citatet kommer från en elev under en lektion för många år sedan.

Konspirationsteorin bygger på att något annat än flygplanen fick husen att helt gå upp i rök. Det är svårt att bemöta eftersom skyskrapor fullkomligen stått i lågor både före och efter den 11 september utan att på något sätt ha varit nära att pulveriseras till damm. En stålkonstruktion påverkas mycket lite av de temperaturer som en husbrand kan uppnå. Speciellt om det bara brinner på några få våningar. Just detta är alltså ingen konspirationsteori. Däremot är det en konspirationsteori att Busch eller någon annan skulle ligga bakom. Det vet vi inget om. Men naturlagarna gällde även den 11 september 2001.

Om det handlar om fuskbygge eller försäkringsbedrägeri är i min värld mindre viktigt. Det viktiga är att våra elever kritiskt granskar både skolböcker och de "fakta" som florerar på internet. I de allra flesta fallen så har läroboken rätt. Men skulle vi inte tillåta utsvävningar och sanningsprövningar, även om de ibland är heltokiga, så kan vi lägga ner hela vetenskapen.

Poängen med detta är inte att försöka hitta någon tänkbar skyldig utan att vi inte bara ska avfärda allt ifrågasättande som konspirationsteorier. Allt ifrågasättande är i grunden bra. Oftast är den konventionella förklaringen både rätt och självklar men ibland är den det inte. Allt ifrågasättande av det vedertagna är inte konspirationsteorier.

Tomas Jönsson

Skurup