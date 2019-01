Topplistorna: Julen bortstädad

Efter att totalt ha dominerats av julmusik under de senaste veckorna har topplistorna nu återigen intagits av mer "vanliga" låtar. På singellistan tronar ännu en gång Lady Gagas och Bradley Coopers "A star is born"-låt "Shallow" och på albumlistan är ZE etta med "Sverige vet".

Album:

1. (7) ZE: "Sverige vet"

2. (11) Hov1: "Gudarna på Västerbron"

3. (15) Post Malone: "Beerbongs & Bentleys"

4. (6) Håkan Hellström: "Illusioner"

5. (18) Avicii: "Avici (01)"

6. (5) ODZ: "Zubbkultur"

7. (12) 6IX9INE: "Dummy boy"

8. (19) Molly Sandén: "Större"

9. (26) Fricky: "Aqua aura"

10. (27) Ed Sheeran: "Divide"

11. (37) Avicii: "True"

12. (23) Stor: "Så mycket bättre 2018 – tolkningarna"

13. (32) Imagine Dragons: "Origins"

14. (28) Albin Lee Meldau: "About you"

15. (25) Billie Eilish: "Don't smile at me"

16. (21) XXXTentacion: "?"

17. (33) Alan Walker: "Different world"

18. (20) XXXTentacion: "17"

19. (29) The Chainsmokers: "Sick boy"

20. (24) Albin Lee Meldau: "Så mycket bättre 2018 – tolkningarna"

Singlar:

1. (23) Lady Gaga & Bradley Cooper: "Shallow"

2. (80) Post Malone: "Wow"

3. (34) Ava Max: "Sweet but psycho"

4. (39) Ariana Grande. "Thank u, next"

5. (45) Dean Lewis: "Be alright"

6. (48) Post Malone & Swae Lee: "Sunflower"

7. (47) Kygo featuring Sandro Cavazza: "Love someone"

8. (50) Lukas Graham: "Love someone"

9. (95) Avicci featuring Sandro Cavazza: "Without you"

10. (57) Smith & Tell featuring Swedish Jam Factory: "Forgive me friend"

11. (51) Zara Larsson: "Ruin my life"

12. (49) Billy Eilish: "When the party's over"

13. (59) Victor Leksell: "Tappat"

14. (52) ZE featuring Jiggz: "Sverige vet"

15. (88) Lady Gaga: "Always remeber us this way"

16. (Åt) Mark Ronson featuring Miley Cyrus: "Nothing breaks like a heart"

17. (91) Dynoro & Gigi Agostino: "In my mind"

18. (66) Halsey: "Without me"

19. (74) Kodak Black featuring Travis Scott & Offset: "Zeze"

20. (87) Marshmello & Bastille: "Happier"

Källa: Grammofonleverantörernas förening