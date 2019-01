Trump politik-instagrammar om ”Game of thrones”

Man kan inte beskylla Donald Trump för att inte ta till populärkulturella referenser för att få fram sitt budskap. Nu är det "Game of thrones" som återigen får agera referens.

I ett Instagraminlägg skriver den amerikanske presidenten "THE WALL IS COMING" (ja, med versaler) med den populära fantasyseriens typsnitt. Inlägget är en referens till HBO-seriens numera klassiska fras "Winter is coming", och syftar till att marknadsföra Trumps förslag om en mur på gränsen mellan Mexiko och USA.

Trump har tidigare refererat till frasen när han twittrat om att införa sanktioner mot Iran.

HBO är mindre nöjda och säger i ett uttalande att man föredrar att "varumärket inte missgynnas för politiska ändamål".

Muren i "Game of thrones" byggs för att skydda kontinenten Westeros från en armé, men slutligen faller den efter en strid med en drake.

Trump gick till val bland annat på löftet om en gränsmur, men hans krav på finansiering har lamslagit budgetförhandlingarna i kongressen och med det delar av den amerikanska statsapparaten.