Malmö

Kalle Lind: En cykeltur i Malmö får mig att känna mig levande

I Nick Hornbys roman ”Om en pojke” (1998) lever huvudpersonen Will ett ansvars- och bekymmerslöst liv, ekonomiskt oberoende eftersom hans far en gång komponerat en jullåt som varje år genererar royaltypengar. Dagarna går utan att minsta känslostorm, vilket besvärar Will. Därför tar han ibland sin bil och ger sig ut i Londontrafiken för att bygga upp sin vrede och känna att han faktiskt är levande.

Kalle Lind. Bild: Linda berglund Sydsvenskan Inspirerade av romanfiguren lämnar vi hemmets relativa lugn och äntrar våra cyklar. En tur genom Malmö är den effektivaste boten för den som känner att han har det lite för bra där han sitter.