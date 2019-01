Klassisk kroglokal i Malmö har stängt – satsar på privata fester

Om du är gammal nog att minnas utelivet under Malmös 80-tal så minns du med all säkerhet O’yes. 1987 öppnade stjärnkockarna Victor Waldenström och Leif Mannerström krogen i Malmö Börshus och det blev en jättesuccé under flera år . Efter bara några månader utsågs O’yes till årets krog av branschtidningen Restauranger & Storkök, vilket var första gången som Malmö fick den utmärkelsen. Orup, Sanne Salmonsen och Dr John spelade där medan Stakka Bo och Smak-ägaren Nina Christensson fanns bland de anställda.