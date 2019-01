Tre män misstänks för att ha förberett ett terrorbrott i Sverige. De plus ytterligare tre män misstänks även för att ha skickat pengar till terrorgruppen IS. Nu börjar rättegången mot de sex åtalade.

Förhandlingen, som kommer att pågå under tio dagar, inleds med åtalspunkten som rör "brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet". Just detta fall handlar om en 34-årig man, som ska ha skickat nära 18 000 kronor utomlands – pengar som skulle komma IS verksamhet till gagn, enligt åklagaren.