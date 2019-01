Nobbade landslaget – ville inte till Qatar: ”Orsakerna etiska”

På tisdagens eftermiddag möts Sverige och Finland i en träningslandskamp i Qatar.

En som kunde ha deltagit i den matchen är den tidigare allsvenske mittfältaren Riku Riski. IFK Göteborgs-bekantingen ville dock inte följa med till Qatar och tackade därför nej till landslaget.

– Efter att jag fått inbjudan diskuterade jag saken med lagledaren Lennart Wangel och chefstränaren Markku Kanerva. Orsakerna bakom mitt beslut var etiska. Jag tycker att det var värderingar jag ville hålla fast i, säger Riski till Helsingin Sanomat.

Qatar ska arrangera VM 2022 och har bland annat fått stark kritik för hur man behandlat gästarbetare, som ska ha tvingats arbeta under slavliknande förhållanden på mästerskapets arenor. Tusentals ska ha dött under arbetets gång. Brittiska tidningen The Guardian har rapporterat om upprepade kränkningar av mänskliga rättigheter