Svaga första 60 minuter. Betydligt bättre sista 30. Så går det att summera Sveriges inledning på landslagsåret 2019, där det blev 0–1 mot Finland i Doha, Qatar.

Nej, mötet med Finland, en av blott två träningslandskamper det här speciella landslagsåret – från och med mars väntar endast EM-kvalmatcher – inleddes inte särdeles övertygande för svensk del.

Kanske var det inte så konstigt, med de givna ingångsvärdena i åtanke.

Totalt 16 A-landskamper fördelade på fem spelare, och sex debutanter, var den minst sagt orutinerade svenska startelvans samlade landslagserfarenhet.

Finland mönstrade en uppställning med totalt 225 A-landskamper, nio spelare som spelade i Nations League under hösten och bara en debutant.

Förre AIK:aren Eero Markkanen kom till avslut redan efter 42 sekunders spel, vilket slog an tonen. I sjätte minuten träffade Rasmus Karjalainen stolpen efter ett skott via både debuterande AIK-backen Robin Jansson och målvakten Jacob Rinne.

Ett storvuxet och fysiskt starkt Finland kändes betydligt mer påkopplat än Sverige. Förbundskapten Janne Anderssons mittfältsfyra bestående av Hosam Aiesh (Östersund), Simon Tibbling (Brøndby), Alexander Fransson (IFK Norrköping) och Daleho Irandust (Häcken) lät både intressant och kreativ på förhand, men precis som de flesta andra blågula spelare i den första halvleken hade de svårt att göra sig gällande.

I den 22:a minuten stötte Markkanen in 1–0 för Finland efter ett inspel av rutinerade Tim Sparv. Strax därefter utgick debutanten Simon Tibbling med en skada, enligt C More haltade mittfältaren och var hårt lindad.

Sverige skapade nästan inget alls.

– Det var inte en så jättebra halvlek från vår sida. Vi slarvar för mycket i touchen och i tillbakaspelet, vi har mycket problem, sade målvakten Jacob Rinne till C More.

– Men med lite mer tålamod kan vi skapa fler chanser.

Kanske var det tålamodet, kanske var det för att Finland föryngrade laget med några byten – men Sverige växte in i matchen och den sista halvtimmen var det nästan bara spel åt ett håll. Inom loppet av några minuter vaskade Sverige fram tre lägen där Daleho Irandusts i den 72:a var den bästa. Men Häckenspelaren fick snedträff från bara några meters håll och sköt utanför.

Noterbart på det kuriösa planet var att Sverige avslutade matchen med ett tvillingpar på planen, för första gången sedan Thomas och Andreas Ravellis dagar på 1980-talet. Detta då Joel och Adam Andersson (Häcken respektive Midtjylland) spelade tillsammans i backlinjen.

Sverige möter sedan Island på fredag, också i Doha, innan januarilägret avslutas på söndag.