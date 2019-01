Ishockey

Björklöven fick sista ordet mot Modo

Ingen av klubbarna är med i fajten om att lira uppflyttningsslutspelet till SHL till nästa säsong. Men kvällens hetaste match i hockeyallsvenskan spelades i Örnsköldsvik. Där vann Björklöven mot Modo. Jacob Peterson avgjorde med 3–2-målet 2.20 in i förlängningen. – Vi gör en bättre match och förtjänar vinsten, säger matchvinnaren till C More.