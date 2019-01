Buffalo lekte med New Jersey

Buffalo behövde bara en period för att besegra New Jersey. Allt hände i den andra perioden, när Buffalo gjorde alla sina fem mål, som till slut gav en 5–1-seger.

Under 16 minuter mitt i matchen hade New Jersey inget att sätta emot

New Jersey hade tagit en tidig ledning när Buffalos Jeff Skinner från tekningscirkeln prickade in kvitteringen, och sedan rullade målen in i jämn takt.

– Efter Skinners mål fortsatte vi bara lira. Jag gjorde jag mål och sen fick vi in några till och sen blev jag extra glad för Piluts skull, säger CJ Smith till nhl.com efter matchen.

Både Smith och Lawrence Pilut noterades för sina allra första NHL-mål.

Robin Lehner, som haft en bra start på året, vilade när hans New York Islanders förlorade mot Carolina med 3–4.

Gabriel Landeskog gjorde två mål för Colorado när laget förlorade mot Winnipeg, även de med 3–4.