Högt tryck på Bar Deco – nu öppnar biograf Spegeln sin andra barsalong

För 3,5 år sedan öppnade Spegeln Bar Deco där biobesökarna kan äta mat och dricka alkohol till filmen. Satsningen har blivit en stor succé – och nu bygger biografen om ytterligare en salong för att möta efterfrågan. Den nya salongen är inspirerad av dem amerikanska biokedjan Alamo Drafthouse Cinema och kommer att servera dryck och delikatesser.

I augusti 2015 slog Biograf Spegeln upp portarna för sin nya satsning Bar Deco , en liten biosalong i art deco-stil med mat- och alkoholservering. Bar Deco har blivit en succé för Spegeln och nu bygger de om ytterligare en av sina tre salonger till barsalong. Den 15 februari öppnar den för biobesökare.

– Vi har kommit ganska långt i våra byggplaner. Vi bygger om mellansalongen Camera som har 64 platser. Det kommer att bli 38 platser kvar. Det finns en företeelse i USA som heter Alamo Drafthouse Cinema som vi har inspirerats av. Vi kommer inte att göra om hela biosalongen som vi gjorde i Bar Deco. Biostolarna kommer att stå kvar – men vi ersätter varannan rad med en lång bardisk. Vi kommer att ha en bar i salongen och servera en delikatesslåda med charkuterier, men det blir inte varm mat som i Bar Deco, säger Pernilla Nilsson, verksamhetschef på Spegeln.

Har ni märkt av ett ökat intresse för den här typen av salonger?

– Ja, verkligen. Bar Deco är vår minsta salong, 30 platser jämfört med 64 i Camera och 167 i Alcazar. Trots det har vi flest besökare per år i Bar Deco. Det ger oss som biograf en enorm kraft. Vi får höra från besökare att Bar Deco fått dem att börja gå på bio igen och att de aldrig mer ska gå på en annan biograf – då blir man glad.

Samtidigt som salongen får ny form passar Spegeln på att förbättra även andra delar av bioupplevelsen.

– Den salongen är inte så mysigt idag – men det ska den bli. Dessutom har vi fått en peng från Svenska filminstitutet för att förbättra akustiken. Vi vill bona om salongen och göra den varmare. Vi vill få in samma gemenskap som vi har i Bar Deco: man kanske ser en film själv eller med sitt sällskap – men det är dessutom en upplevelse tillsammans med andra, säger Pernilla Nilsson.

Kommer salongen fortsätta gå under namnet Camera, eller får den ett nytt namn nu?

– Det är inte bestämt än. Just nu kallar vi den Eventsalongen – men man får gärna ge förslag på bra namn. Helst ska det börja på c. Vi har gett salongerna historiska namn istället för att döpa dem till A, B och C, både Alcazar och Salong Camera är tidigare namn på biografen. Just nu har vi fullt upp med ombyggnaden men vi kanske kommer att utlysa en tävling längre fram där våra gäster får hjälpa oss döpa om salongen.