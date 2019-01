Lana Del Rey sjunger om Sylvia Plath

Precis som utlovat har den amerikanska popstjärnan Lana Del Rey släppt en ny låt.

Singeln heter "Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it" och den är en minimalistisk ballad där hon visksjunger över ett ensamt piano om poeten och författaren Sylvia Plath.

Strax före nyår avslöjade Lana Del Rey att hon planerade att släppa ny musik den 8 januari. Hon sade även att ett kommande album kallat "Norman fucking Rockwell" är färdiginspelat.

I slutet av juni kommer hon till Sverige för en spelning på festivalen Lollapalooza i Stockholm.