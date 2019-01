Unge Tony Soprano i kommande filmen

Samtidigt som "The Sopranos" firar sitt 20-årsjubileum kommer nya detaljer om kommande långfilmen "The many saints of Newark", som ska utspela sig på 1960-talet, flera år före händelserna i tv-serien.

I en intervju med Deadline avslöjar "Sopranos"-skaparen David Chase att filmen ska skildra maffiabossen Tony Sopranos barndom – likaså de raskravaller som drabbade Tonys hemstat New Jersey på 60-talet.

– Jag tänkte på de händelserna och på organiserad brottslighet och blev helt enkelt intresserad av att blanda de två elementen, säger han.

Filmen blir också ett tillfälle att utforska "den gamla goda tiden", som Tony Soprano ofta romantiserar i HBO-serien.

– Maffian var väldigt polerad på den tiden, i hur de klädde sig och vad de gjorde. Traditionerna följdes lösare i serien. Det här var inte killar som bar träningsoveraller på den tiden, säger David Chase.