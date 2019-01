Familjedrama och missbruk i "Beautiful boy"

Fakta

Bakgrund: Verklighetsbaserat drama efter far och son Shefs respektive böcker – David Shefs "Beautiful boy: A father's journey through his son's addiction" och Nic Shefs "Tweak: Growing up on methamphetamines". Handlingen kretsar kring förhållandet mellan en pappa och hans narkotikaberoende son.

Regi: Felix van Groeningen.

I rollerna: Timothée Chalamet, Steve Carell, Maura Tierney, Amy Ryan med flera.

Svensk premiär: 11 januari 2019.