Jag får via Postnord var och varannan månad inbetalningskort med vädjan om ekonomiskt bidrag från flera hjälporganisationer. Ett axplock av organisationer är: Diabetes Wellness Sverige, Läkarmissionen, Läkare utan gränser, Hjärt- och lungsjuka, WWF, Barncancerfonden och Hjärnfonden.

Jag kan omöjligt bistå med bidrag till alla, utan väljer ut någon organisation då och då.

WWF är väl den enda organisation jag oftast sänt bidrag till.

Den 25 oktober 2016 donerade jag etthundra kronor till Diabetes Wellness i hopp om att detta lilla bidrag skulle gynna forskningen. Men till min förvåning har detta bidrag använts som gåvor till mig. Under denna tidsperiod har jag mottagit två planeringskalendrar, två almanackor, förstoringsglas med lampa, ett par sockor, en pedikyruppsättning, en manikyruppsättning i rött fodral, två stycken anteckningsblock i fodral med mitt namn ingraverat på framsidan inklusive notisblock och kulspetspennor och sist nu en svart toppluva.

Jag frågar mig: när ska man sluta skicka gåvor? Det har gått två år sedan jag skickade mitt lilla bidrag. Bidragen ska väl gynna forskningen och inte användas till utskick av gåvor som rimligen måste vara en betydande kostnad för organisationen? Gåvorna till mig har säkert överskridit hundralappen jag gav.

Jag ställer mig väldigt tveksam till organisationens policy vad gäller bidragsinsamlingen för finansiering av forskning. Tror verkligen de ledande i organisationen att jag ska skänka pengar för att jag får hemskickat gåvor som jag inte vill ha och inte behöver?

Leif Jönsson

Svar:

Tack för din fråga. Jag ska försöka göra mitt bästa för att ge dig ett utförligt svar. Stiftelsen har som ändamål att stödja diabetesrelaterad forskning samt ge visst stöd och hjälp till diabetiker i väntan på ett botemedel. Ett annat ändamål är att sprida information om sjukdomen diabetes bland allmänheten och försöka fånga upp människor i tid som riskerar att få diabetes.

För att kunna uppfylla våra ändamål så behöver vi sprida information och samla in pengar samtidigt. Det görs idag via våra brev då det har visat sig vara det kostnadseffektivaste sättet att få ut information brett och kunna samla in pengar.

Vi testar hela tiden olika brev, både med och utan gåvor, för att se vilka brev som fungerar bäst. Det visar sig gång på gång att brev med en liten gåva i ger mer pengar till forskningen än om vi inte har med en gåva. Om det hade varit lika effektivt att sprida information och samla in pengar utan gåvor så hade vi givetvis inte haft med några gåvor alls i något av våra brev. Vi analyserar alltid varje brev noggrant för att se vad som fungerar bäst.

Alla brev innehåller inte gåvor och frågan diskuteras kontinuerligt internt ifall det ska vara med en gåva eller inte. I slutändan ger gåvorna oss möjlighet att kunna finansiera fler forskningsprojekt än om vi inte skulle ha haft med dem. Det kan låta konstigt men man kan jämföra det med att om vi tar en krona och spenderar den på en gåva och den ger tre kronor tillbaka, då har vi kvar två kronor att lägga på forskningen jämfört med ifall vi tar enkronan och lägger den direkt på forskningen. Om de gåvor vi har med i en del av våra brev i slutändan gör att ett par forskningsprojekt extra kan finansieras varje år, är det då inte bra att ha med en liten gåva? Med mer pengar till forskningen så kanske vi lite snabbare kan få fram förbättrade behandlingsmetoder och till slut även ett botemedel mot diabetes och det tror jag är något som vi alla önskar se.

Alla uppskattar givetvis inte att vi har med gåvor i våra brev, men man får inte glömma att det är många som faktiskt gör det. Gåvans syfte är absolut inte att tvinga någon att betala för den, utan gåvan gör att fler öppnar våra brev och läser innehållet. Det gör att vi blir effektivare på att sprida information om sjukdomen och om den forskning vi kan finansiera, allt tack vare de gåvor vi får in.

Jag hoppas att jag kunnat ge en god bild över hur vi arbetar och vi kan erbjuda möjligheten att endast få brev utan gåvor eller att bli månadsgivare ifall du inte uppskattar gåvorna.

Hör gärna av dig om det är något mer du undrar över.

Tack för ditt stöd i vår kamp mot diabetes.

Ann Fogelberg

Pr- och pressansvarig, Diabetes Wellness Sverige