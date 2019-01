Netflix stäms för nya "Black mirror"-filmen

Netflix låter tittarna själva välja vart handlingen ska ta vägen i filmen "Bandersnatch", som är en del i "Black mirror"-serien. Filmen släpptes på strömningstjänsten i december och nu stämmer företaget bakom "Choose your own adventure"-böckerna Netflix, skriver The Guardian . Företaget Chooseco ska ha förhandlat med Netflix, som ville göra om deras böcker till en tv-serie, något som aldrig blev av.