Skåningarnas låt får avsluta Melodifestivalen

Fakta

GÖTEBORG – DELTÄVLING 1 DEN 2 FEBRUARI

1. Chasing Rivers. Nano

2. No Drama. High15

3. Not With Me. Wiktoria

4. Mina bränder. Zeana feat. Anis Don Demina

5. Mina fyra årstider. Arja Saijonmaa

6. Hello. Mohombi

7. Ashes To Ashes. Anna Bergendahl

MALMÖ - DELTÄVLING 2 DEN 9 FEBRUARI

1. Army Of Us. Andreas Johnson

2. I Do Me. Malou Prytz

3. I Love It. Oscar Enestad

4. Leva livet. Jan Malmsjö

5. Nakna i regnet. Vlad Reiser

6. Hold You. Hanna Ferm & Liamoo

7. Tempo. Margaret

LEKSAND – DELTÄVLING 3 DEN 16 FEBRUARI

1. Somebody Wants. The Lovers Of Valdaro

2. Habibi. Dolly Style

3. Låt skiten brinna. Martin Stenmarck

4. Victorious. Lina Hedlund

5. Om om och om igen. Omar Rudberg

6. Who I Am. Rebecka Karlsson

7. Norrsken. Jon Henrik Fjällgren

LIDKÖPING – DELTÄVLING 4 DEN 23 FEBRUARI

1. Stormbringer. Pagan Fury

2. Känner dig. Anton Hagman

3. Torn. Lisa Ajax

4. I Do. Arvingarna

5. On My Own. Bishara

6. Kärleken finns kvar. Ann-Louise Hansson

7. Too Late For Love. John Lundvik