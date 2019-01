Sune-film tävlar på filmfestivalen i Berlin

Två svenska filmer kommer att visas på filmfestivalen i Berlin. Det handlar om familjekomedin "Sune vs Sune", som tävlar i kategorin Generation K plus, för filmer riktade mot yngre barn, och dokumentären "Rekonstruktion Utøya" som visas utom tävlan i ungdomskategorin Generation 14 plus, enligt ett pressmeddelande från Svenska Filminstitutet.

"Det är såklart ett enormt erkännande att komma till Berlin. Och särskilt som vi lyckats med det som verkar så svårt – att både locka den stora publiken och samtidigt nå en fin internationell filmfestival", säger Sune-filmens regissör Jon Holmberg i ett uttalande.

Svenska klassikern "Mitt liv som hund" från 1985, i regi av Lasse Hallström, kommer att visas för att uppmärksamma att festivalens panoramasektion fyller 40 år. Hallström kommer att finnas på plats och introducera visningen. Sedan tidigare är det klart att norska filmen "Ut och stjäla hästar", med Stellan Skarsgård i huvudrollen, är uttagen till huvudtävlan på Berlinalen och har chans på en Guldbjörn.